Замгубернатора Глеб Орлов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Старт»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-26T12:39:29+03:00

Пока в регионе остается два проблемных дома. Фото: страница Сергея Цивилева в "ВКонтакте"

Строительство жилых домов не могут завершить уже почти пять лет

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Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам строительства Глеб Орлов встретился с собственниками квартир ЖК «Старт». Крышу над головой обманутые дольщики должны были получить еще в декабре 2017 года.

В сентябре этого года суд признал застройщика жилого комплекса ООО «Феникс-строй» банкротом. Причина – долг в 21 миллион рублей и неисполнение им обязательств по передаче жилья владельцам квартир.

По данным Фонда защиты участников долевого строительства, ситуация находится под пристальным наблюдением. Сейчас решается вопрос по завершению возведения зданий при поддержке спонсоров и государственной организации.

Как отмечает Глеб Орлов, работа ведется не только в ЖК «Старт», но и на всех проблемных объектах. Один из четырёх долгостроев будет сдан уже в ближайшее время — это ЖК «Крылья» на Комсомольском проспекте. Следующие – дома «Тибет-СВ» на улице Новосибирской и Двужильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU