Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей региона подготовиться к наступлению зимы. Это обращение он опубликовал в Instagram и адресовал автолюбителям.
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили.Видео: Instagram Сергея Цивилева.
- Эта осень в Кузбассе выдалась на удивление теплой! Но солнечных дней становится все меньше, и синоптики уже передают снег, - отметил губернатор в своем обращении. - Этот переходный период очень опасен для автолюбителей, поэтому призываю всех заранее менять резину на зимнюю! Будьте осторожны!
Сергей Цивилев напомнил, что каждый автомобилист отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих, и призвал их к осторожности и аккуратному вождению.
К слову, нынешняя осень действительно выдалась очень теплой и на днях синоптики зафиксировали рекордно высокие температуры. Однако уже со вторника в регион идет похолодание, дожди и снег.
ИСТОЧНИК KP.RU