СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-15T12:33:21+03:00

А также – о необходимости позаботиться о себе и окружающих

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей региона подготовиться к наступлению зимы. Это обращение он опубликовал в Instagram и адресовал автолюбителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="798" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737867" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили.Видео: Instagram Сергея Цивилева.

- Эта осень в Кузбассе выдалась на удивление теплой! Но солнечных дней становится все меньше, и синоптики уже передают снег, - отметил губернатор в своем обращении. - Этот переходный период очень опасен для автолюбителей, поэтому призываю всех заранее менять резину на зимнюю! Будьте осторожны!

Сергей Цивилев напомнил, что каждый автомобилист отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих, и призвал их к осторожности и аккуратному вождению.

К слову, нынешняя осень действительно выдалась очень теплой и на днях синоптики зафиксировали рекордно высокие температуры. Однако уже со вторника в регион идет похолодание, дожди и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU