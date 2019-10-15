2019-10-15T12:33:21+03:00
Общество

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили

А также – о необходимости позаботиться о себе и окружающих
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобилиСергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев призвал жителей региона подготовиться к наступлению зимы. Это обращение он опубликовал в Instagram и адресовал автолюбителям.

Сергей Цивилев призвал кузбассовцев переобуть автомобили.Видео: Instagram Сергея Цивилева.

- Эта осень в Кузбассе выдалась на удивление теплой! Но солнечных дней становится все меньше, и синоптики уже передают снег, - отметил губернатор в своем обращении. - Этот переходный период очень опасен для автолюбителей, поэтому призываю всех заранее менять резину на зимнюю! Будьте осторожны!

Сергей Цивилев напомнил, что каждый автомобилист отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих, и призвал их к осторожности и аккуратному вождению.

К слову, нынешняя осень действительно выдалась очень теплой и на днях синоптики зафиксировали рекордно высокие температуры. Однако уже со вторника в регион идет похолодание, дожди и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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