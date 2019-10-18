Земля ушла из-под колес: в Киселевске БелАЗ частично провалился под слой глины

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-18T12:59:30+03:00

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В Киселевске БелАЗ частично провалился передними колесами под слой глины. Инцидент произошел 17 октября в районе Парниковка - это территория вокруг улицы Парковой.

Видео с места событий появилось на Youtube. На кадрах видно, что грузовик увяз передними колесами в слое глины.

«Пока неясно, почему это произошло. То ли слой глины был очень рыхлым, и это привело к тому, что БелАЗ провалился. То ли провалился слой земли под глиной», - подписал автор видео.

На Парниковке Белаз провалился передними колесами в слой глины.Видео: Youtube/ "Новости Киселевска"

Напомним, что летом район Парниковка Киселевска находился на слуху из-за происходящих там подземных пожаров. В дальнейшем это привело к проседанию грунта. В связи с этим власти, чрезвычайные службы и угольщики организовали поэтапное тушение почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU