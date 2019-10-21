СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-21T04:01:21+03:00

Семьям погибших при прорыве дамбы кузбассовцам выплатят по миллиону рублей. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Семьи двоих кузбассовцев, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, получат страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.

При прорыве дамбы в Красноярском крае 19 октября погибли 15 человек. Среди них – двое кузбассовцев. Еще пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Семьям обоих погибших жителей Кемеровской области получат единовременные страховые выплаты в размере одного миллиона рублей каждая. Пострадавшие при прорыве дамбы также получат страховые выплаты, размер которых будет рассчитываться индивидуально.

- Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере, - отмечает пресс-служба Министерства труда. - В свою очередь Пенсионному фонду России поручено провести работу по установлению членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца.

Также в министерстве отметили, что Роструд проводит проверки в отношении работодателей, которые осуществляли деятельность на территории пострадавшего района.

ИСТОЧНИК KP.RU