В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы

СЕГОДНЯ 05:26 2019-10-23T05:26:26+03:00

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Первая партия трамваев из Москвы прибыла в Новокузнецк. После косметического ремонта и пусконалодочных работ они выйдут на линию.

В скором времени на улицах города появятся новые для города трамваи. Первая партия вагонов, безвозмездно переданных Новокузнецку Москвой в рамках межрегионального соглашения между столичными властями и правительством Кузбасса, прибыла в город вечером во вторник, 22 октября. На московском трамвайно-ремонтном заводе все 10 вагонов из первой партии осмотрел директор новокузнецкого Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Дмитрий Кузнецов. Теперь, прибыв в город, трамваям предстоит пройти пуско-наладочные работы и небольшой косметический ремонт, и в скором времени они выйдут на линию.

Напомним, московские трамваи переданы Кузбассу правительством Москвы безвозмездно по соглашению. Всего в регион прибудут 30 вагонов: по 10 для Новокузнецка и Кемерова, шесть - для Прокопьевска и четыре для Осинников.

ИСТОЧНИК KP.RU