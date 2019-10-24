Появилось видео с места гибели охотника от лап медведя в Кузбассе
В Топкинском районе Кемеровской области 22 октября произошла трагедия – медведь растерзал местного 64-летнего жителя. Сейчас все подробности произошедшего выясняет Следственный комитет.
Установлено, что житель деревни Кокуй отправился ранним утром в лес, но у оговоренным срокам не вернулся. Вечером того де дня на поиски пожилого мужчины отправился его сын со своим знакомым. Пропавшего они не нашли, но наткнулись на медведя. Сын потерпевшего выстрелил в животное из охотничьего ружья, после чего мужчины забрались на дерево и вызвали подмогу. Прибывшие охотоведы обнаружили застреленного медведя, а неподалеку самого 64-летнего жителя деревни.
Место гибели охотника в Кузбассе.Видео: "Инцидент Кузбасс"
-В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего, - сообщили в ведомстве. - Также следствию предстоит установить, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Медведь напал на охотника в Кузбассе.Видео: "Инцидент Кузбасс"
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Представители Следственного комитета Кузбасса частично пролили свет на обстоятельства трагедии, произошедшей в Топкинском районе. Здесь недалеко от деревни Кокуй медведь растерзал мужчину.
Сообщение о том, что в лесном массиве района обнаружено тело 64-летнего мужчины с множественными травмами, характерными для нападения дикого животного, поступило 23 октября в 12.30. По данному факту была организована доследственная проверка. (подробности)
Медведь растерзал мужчину в Кузбассе
В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели одного из жителей Топкинского района.
В редакцию «Комсомольской правды» позвонил житель местной деревни Кокуй и сообщил, что накануне его сосед пропал - вышел в лес и не вернулся. Еще затемно были организованы поиски мужчины, однако сразу результатов они не принесли. Нашли пропавшего сегодня утром, растерзанным медведем.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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