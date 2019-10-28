42 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-28T06:49:52+03:00

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Поздно вечером 27 октября в одном из многоквартирных домов Кемерова произошел пожар. 42 пожарных боролись с огнем в течение 25 минут.

Сигнал о том, что на четвертом этаже пятиэтажного дома, где находится общежитие, горит одна из квартир, поступил на пульт диспетчера в 22.40. На место тут же выдвинулись пожарные - 42 человека и 12 единиц техники. К моменту, когда они прибыли на место, из окна комнаты вырывался огонь.

- По лестничным маршам были выведены восемь человек, при этом пожарные использовали устройство «Спасатель». Еще 76 человек самостоятельно смогли покинуть квартиры, девять из них - дети, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорела мебель и вещи в комнате на площади 12 квадратных метров.

По предварительных данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Точную причину предстоит установить пожарным.

Напомним, это не первый крупный пожар, случившийся в минувшие выходные. Так, в ночь с 26 на 27 октября горела комната в общежитии на Ленинградском проспекте в Кемерове. Тогда спасли 52 человека. А днем 26 октября в доме на улице Мира в Новокузнецке в процессе вскрытия сейфа произошел взрыв и пожар. Пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU