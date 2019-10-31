Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе
30 октября в поселке Мрассу Таштагольского района произошло ДТП. Здесь под колесами грузового автомобиля обрушился мост. Подробности ДТП сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.
- По предварительным данным, деревянный настил по которому проезжал грузовик разрушился под тяжестью техники ,в результате чего произошло опрокидывание автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области. - В результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего. Как только это будет сделано, специалисты дадут правовую оценку действиям водителя.
К слову, местные жители отмечают, что это единственный мост, который связывает две части поселка. Он был построен самими жителями и не предназначался для проезда тяжелой груженой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU