Мост провалился под грузовиком: подробности ДТП в Таштагольском районе

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-31T09:11:05+03:00

О том, что случилось в поселке Мрассу, рассказали в Госавтоинспекции

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30 октября в поселке Мрассу Таштагольского района произошло ДТП. Здесь под колесами грузового автомобиля обрушился мост. Подробности ДТП сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, деревянный настил по которому проезжал грузовик разрушился под тяжестью техники ,в результате чего произошло опрокидывание автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области. - В результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас ведется расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего. Как только это будет сделано, специалисты дадут правовую оценку действиям водителя.

К слову, местные жители отмечают, что это единственный мост, который связывает две части поселка. Он был построен самими жителями и не предназначался для проезда тяжелой груженой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU