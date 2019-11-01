Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления
Видео с места, где был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев, появилось в интернете.
Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube
На кадрах видео, снятого в темноте, запечатлен дом и двор бывшего главы. Видно, что ворота ограды вокруг дома открыты, рядом стоят машины правоохранительных органов.
Уже известно, что убийство экс-мэра произошло в ночь на первое ноября. В его доме также был обнаружен труп еще одного человека с огнестрельными ранениями. Его личность пока не установлена. Как сообщает осведомленный источник, в городе объявлен план «Перехват».
В правоохранительных органах пока не дают официальных комментариев относительно убийства Сергея Лаврентьева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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