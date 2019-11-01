Убийства бывшего мэра Киселевска: в доме обнаружено тело нападавшего

В ночь на 1 ноября в собственном доме был убит экс-глава кузбасского города Киселевска Сергей Лаврентьев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741351" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

Бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев, руководивший городом в течение 15 лет и покинувший пост в 2018 году, в ночь на пятницу, 1 ноября, был убит в собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Как сообщает осведомленный источник, в доме было обнаружено тело еще одного мужчины. Предположительно, это один из нападавших, которому Сергей Лавреньев сумел оказать сопротивление и застрелить. Кроме того, рядом находилось множество гильз от пистолета-пулемета "Кедр" и охотничьего ружья. Осведомленный источник также отметил, что с места преступления отъехали как минимум пять автомобилей. Предполагаемых участников преступления - не менее пяти человек - объявили в розыск. Одним из предварительных мотивов преступления называют бизнес-интересы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, причастных к преступлению.

Справка КП:

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Он был назначен заместителем главы города Киселевска в ноябре 2002 года. В марте 2003 года Лаврентьев возглавил администрацию Киселевского городского округа. В августе 2018 года он был переизбран на этот пост, однако уже в ноябре 2018 года ушел в отставку.