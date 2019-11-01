Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-01T08:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи рассказали о том, при каких обстоятельствах произошло убийство бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Как оказалось, преступников в окно заметила супруга экс-мэра.

31 октября 2019 года, около 23.40 в полицию поступил сигнал о том, что на приусадебном участке частного жилого дома обнаружено тело 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины. Оба погибли от огнестрельных ранений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741351" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

Как сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области, поздно вечером супруга экс-главы заметила, что на приусадебный участок кто-то проник. Два человека с фонариками в руках ходили там. Женщина сообщила об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел на улицу. Женщина услышала выстрелы, а когда вышла из дома, обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями. Рядом лежало тело незнакомого ей человека. Второй человек, находившийся на участке, скрылся.

- Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство бывшего мэра Киселевска: в доме обнаружено тело напавшего на Сергея Лаврентьева

В ночь на 1 ноября в собственном доме был убит экс-глава кузбасского города Киселевска Сергей Лаврентьев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. (подробности)

Убийство бывшего мэра Киселевска: появилось видео с места преступления

Видео с места, где был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев, появилось в интернете. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU