Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска
Следователи рассказали о том, при каких обстоятельствах произошло убийство бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Как оказалось, преступников в окно заметила супруга экс-мэра.
31 октября 2019 года, около 23.40 в полицию поступил сигнал о том, что на приусадебном участке частного жилого дома обнаружено тело 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины. Оба погибли от огнестрельных ранений.
Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube
Как сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области, поздно вечером супруга экс-главы заметила, что на приусадебный участок кто-то проник. Два человека с фонариками в руках ходили там. Женщина сообщила об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел на улицу. Женщина услышала выстрелы, а когда вышла из дома, обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями. Рядом лежало тело незнакомого ей человека. Второй человек, находившийся на участке, скрылся.
- Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.
На месте работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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