2019-11-01T08:41:36+03:00
Происшествия

Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска

Убийц Сергея Лаврентьева первой увидела его супруга
Екатерина РОМАНОВА
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Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска.Следком раскрыл обстоятельства убийства бывшего мэра Киселевска.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следователи рассказали о том, при каких обстоятельствах произошло убийство бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Как оказалось, преступников в окно заметила супруга экс-мэра.

31 октября 2019 года, около 23.40 в полицию поступил сигнал о том, что на приусадебном участке частного жилого дома обнаружено тело 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины. Оба погибли от огнестрельных ранений.

Видео с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева."Новости Киселевска" / YouTube

Как сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области, поздно вечером супруга экс-главы заметила, что на приусадебный участок кто-то проник. Два человека с фонариками в руках ходили там. Женщина сообщила об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел на улицу. Женщина услышала выстрелы, а когда вышла из дома, обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями. Рядом лежало тело незнакомого ей человека. Второй человек, находившийся на участке, скрылся.

- Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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