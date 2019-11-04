2019-11-04T05:35:05+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего новокузнечанина в клетчатой рубашке прекращены

Мужчину разыскивали с 21 октября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Поиски пропавшего новокузнечанина в клетчатой рубашке прекращены. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Поиски пропавшего новокузнечанина в клетчатой рубашке прекращены. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Поиски пропавшего 65-летнего Александра Демидова прекращены. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Почти две недели волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вели поиск 65-летнего пенсионера из Новокузнецка. Александр Демидов пропал 21 октября – именно в тот день его видели в последний раз. Мужчина был одет в клетчатую рубашку и вязаную шапку.

- Найден, погиб, - пишут волонтеры поисково-спасательного отряда на своей странице в социальных сетях. При этом подробностей поисковой операции и обстоятельств, при которых был найден, не сообщается.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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