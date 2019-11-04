Поиски пропавшего новокузнечанина в клетчатой рубашке прекращены
Поиски пропавшего 65-летнего Александра Демидова прекращены. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Почти две недели волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вели поиск 65-летнего пенсионера из Новокузнецка. Александр Демидов пропал 21 октября – именно в тот день его видели в последний раз. Мужчина был одет в клетчатую рубашку и вязаную шапку.
- Найден, погиб, - пишут волонтеры поисково-спасательного отряда на своей странице в социальных сетях. При этом подробностей поисковой операции и обстоятельств, при которых был найден, не сообщается.
Приносим соболезнования родным и близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU