Конфликт каратиста и педагога из Новокузнецка прокомментировали в полиции
Конфликт между двумя жителями Новокузнецка завершился двумя заявлениями в полицию и одной сломанной челюстью. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сообщения от обоих жителей Новокузнецка поступили в дежурную часть отдела полиции «Новобайдаевский». Один из мужчин заявил, что неизвестный ему человек повредил автомобиль. Другой мужчина, в свою очередь, заявил, что получил травмы во время конфликта, который спровоцировал незнакомый ему автовладелец.
- Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошла ссора после того, как один из них повредил машину другого. В результате автовладелец ударил оппонента по лицу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены степень вреда здоровью, причиненного потерпевшему, и сумма ущерба, причиненного автовладельцу.
Также в ведомстве отметили, что после того, как будет завершена проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU