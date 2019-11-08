2019-11-08T15:39:16+03:00
Происшествия

Конфликт каратиста и педагога из Новокузнецка прокомментировали в полиции

Мужчины повздорили из-за автомобиля
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Конфликт каратиста и преподавателя из Новокузнецка прокомментировали в полиции. ФОТО: кадр видео city-nКонфликт каратиста и преподавателя из Новокузнецка прокомментировали в полиции. ФОТО: кадр видео city-n
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Конфликт между двумя жителями Новокузнецка завершился двумя заявлениями в полицию и одной сломанной челюстью. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сообщения от обоих жителей Новокузнецка поступили в дежурную часть отдела полиции «Новобайдаевский». Один из мужчин заявил, что неизвестный ему человек повредил автомобиль. Другой мужчина, в свою очередь, заявил, что получил травмы во время конфликта, который спровоцировал незнакомый ему автовладелец.

- Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошла ссора после того, как один из них повредил машину другого. В результате автовладелец ударил оппонента по лицу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены степень вреда здоровью, причиненного потерпевшему, и сумма ущерба, причиненного автовладельцу.

Также в ведомстве отметили, что после того, как будет завершена проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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