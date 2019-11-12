9-балльные пробки сковали Новокузнецк

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-12T16:23:01+03:00

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«Город стоит» - так охарактеризовал сервис «Яндекс. Пробки» ситуацию на дорогах Новокузнецка вечером 12 ноября. На нескольких улицах скорость движения не превышала трех километров в час.

Около шести часов вечера плотность движения по улицам Новокузнецка достигла девяти баллов. Движение автотранспорта была крайне затруднено на улице Кирова в районе драмтеатра. Едва двигались машины по улице Орджоникидзе, с трудом преодолевали Кузнецкстроевский проспект, застревали надолго на проспекте Курако, ползли, словно черепахи по Бардина. А из-за ДТП в районе площади Побед горожане не могли свободно проехать по Строителей и Хлебозаводской. Традиционно стоял Кузнецкий мост, однако там, в сравнении с той же улицей Кирова, движение было весьма бодреньким.

Впрочем, уже к половине седьмого плотность движения снизилась до восьми баллов, к 19.30 – до шести баллов, а к 20.00 и вовсе до трех. Причинами же транспортного коллапса стали снегопад, ремонт Проспекта Металлургов и пара ДТП.

К слову, подобная картина наблюдалась и в Кемерове: здесь из-за снегопада почти на всех центральных улицах наблюдались пробки плотностью до девяти баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU