2019-11-14T10:14:13+03:00
Общество

В следующем году в Кузбасс поступят трамваи от Роскосмоса

Также в регионе появятся 200 новых автобусов, в том числе и междугородних
Яна ПОПОВА
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В следующем году в Кузбасс поступят трамваи от Роскосмоса. ФОТО: администрация города Кемерово.В следующем году в Кузбасс поступят трамваи от Роскосмоса. ФОТО: администрация города Кемерово.
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В следующем году в Кузбассе появится новый комфортный городской и междугородний транспорт. В том числе в регион поступят девять трамваев от Роскосмоса.

Об этом в бюджетном послании на 2020 год рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что по хорошим дорогам должен ходить удобный и безопасный общественный транспорт. Поэтому уже в следующем году в область поступят более 200 комфортабельных автобусов, в том числе и пятьдесят междугородних высокого класса.

Также дополнительно по соглашению с правительством Москвы в Кузбасс до конца этого года прибудет еще семь подаренных трамваев, помимо уже прибывших двадцати трех.

Вместе с тем губернатор отметил, что скоро в области появится новый транспорт, которого никогда здесь не было.

- В конце октября заключили договор с Роскосмосом о сотрудничестве, в рамках которого уже до конца мая следующего года в Кузбасс поступят девять новых трамваев марки 71-142 «Кузбасс». Транспорт был спроектирован специально для нашего региона. Это низкопольный городской трамвай повышенной комфортности, практически бесшумный, с мягким ходом и кондиционером, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, только в этом году за счет областного бюджета приобретено 189 новых пассажирских автобусов, за счет средств самих предприятий - двенадцать. Также впервые был приобретен экологичный и экономичный транспорт, работающий на газомоторном топливе - 65 единиц.

Напомним, увидеть и услышать бюджетное послание Сергея Цивилева можно в эфире телеканалов «СТС Кузбасс», «Кузбасс 24», «10 канал» и на сайтах ctc-kuzbass.ru и 10kanal.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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