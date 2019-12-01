Мост через реку Абу в Новокузнецке разобрали наполовину

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-01T08:23:54+03:00

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В Новокузнецке продолжается демонтаж моста через реку Абу. Так, уже половина моста разобрана, а пешеходам приходится обходить этот участок проспекта Металлургов в окружную.

Каждый день, включая выходные, на мосту на проспекте Металлургов идут работы по демонтажу моста через реку Абу. Половина моста уже разобрана, и со стороны кинотеатра «Октябрь» видны лишь бетонные опоры. Судя по темпу с которым движется работа, к концу 2019 года мост может быть разобран полностью. К слову, глава Новокузнецка, Сергей Кузнецов, отметил, что состояние моста к моменту его демонтажа уже не позволяло его эксплуатировать дальше. Также невозможен и временный проход по мосту – это небезопасно для пешеходов.

- Разрушенные консоли, деформация балок, коррозия конструкций, - прокомментировал Сергей Кузнецов. - Для меня, как главы города - безопасность превыше всего! Проход горожан и движение общественного транспорта будут восстановлены только после полной реконструкции. Выбирайте пешие маршруты только в обход строительных работ!

Напомним, новый мост построят в рамках реконструкции проспекта Металлургов. Сейчас рабочие уже демонтировали трамвайное полотно на участке от улицы Кирова до Пионерского проспекта, идут работы по демонтажу на участке от улицы Кирова до Кутузова. Завершить работы планируется в третьем квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU