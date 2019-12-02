СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-02T20:53:29+03:00

«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев

Глава региона рассказал о том, как будут бороться с этим явлением [видео]

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В течение дня кемеровчане обращались к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой обратить внимание на смог. Губернатор отреагировал на эти сообщения.

Глава региона Сергей Цивилев вышел на вечернюю прогулку по улицам Кемерова и заметил, что город погрузился в туман с неприятным запахом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747375" frameborder="0"></iframe> «Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

- После работы вышел на прогулку – над городом стоит туман, дышать тяжело. В некоторых районах видимость несколько метров, - написал на своей странице в соцсетях губернатор.

Он тут же позвонил своему первому заместителю, Вячеславу Телегину, и поручил ему проработать с главами городов варианты уменьшения выбросов на котельных и промышленных предприятиях.

Обратился Сергей Цивилев и к автовладельцам, предложив им на время отказаться от поездок на личном транспорте. Ведь выхлопные газы, наравне с выбросами от котельных, промышленных предприятий и печей частного сектора, во время неблагоприятных метеоусловий остаются вблизи поверхности земли.

Напомним, режим НМУ или «черного неба» введен в трех кузбасских городах до вечера 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU