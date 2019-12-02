2019-12-02T20:53:29+03:00
Общество

«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге

Глава региона рассказал о том, как будут бороться с этим явлением [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев
Изменить размер текста:

В течение дня кемеровчане обращались к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой обратить внимание на смог. Губернатор отреагировал на эти сообщения.

Глава региона Сергей Цивилев вышел на вечернюю прогулку по улицам Кемерова и заметил, что город погрузился в туман с неприятным запахом.

«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге.Видео: vk.com, Сергей Цивилев

- После работы вышел на прогулку – над городом стоит туман, дышать тяжело. В некоторых районах видимость несколько метров, - написал на своей странице в соцсетях губернатор.

Он тут же позвонил своему первому заместителю, Вячеславу Телегину, и поручил ему проработать с главами городов варианты уменьшения выбросов на котельных и промышленных предприятиях.

Обратился Сергей Цивилев и к автовладельцам, предложив им на время отказаться от поездок на личном транспорте. Ведь выхлопные газы, наравне с выбросами от котельных, промышленных предприятий и печей частного сектора, во время неблагоприятных метеоусловий остаются вблизи поверхности земли.

Напомним, режим НМУ или «черного неба» введен в трех кузбасских городах до вечера 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорелец устроил свалку в Кемерове и поплатился за это
В Кузбассе браконьеры застрелили двух косуль и кабана
В Кемерове за ноябрь эвакуировали 177 автомобилей
Сонное ограбление: в Кузбассе рецидивистка ограбила спящего мужчину
На неделе в Кузбассе потеплеет до +3 градусов
Первые московские трамваи вышли на линию в Новокузнецке
Профи в деле: в Кузбассе стартовал масштабный чемпионат среди молодых профессионалов
Не вернулась ночевать: в Юрге полицейские разыскивали пропавшую школьницу
В Кемерове перекроют движение на двух центральных улицах
В Кемерове рецидивист дважды ограбил 73-летнего пенсионера у него дома
Кемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе»
Погубило курение: в Новокузнецке в пожаре погиб мужчина
В Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной
Кузбассе вошел в топ-30 регионов России с самыми высокими зарплатами