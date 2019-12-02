«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге
В течение дня кемеровчане обращались к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой обратить внимание на смог. Губернатор отреагировал на эти сообщения.
Глава региона Сергей Цивилев вышел на вечернюю прогулку по улицам Кемерова и заметил, что город погрузился в туман с неприятным запахом.
«Вышел на прогулку - дышать тяжело»: Сергей Цивилев отреагировал на сообщения о смоге.Видео: vk.com, Сергей Цивилев
- После работы вышел на прогулку – над городом стоит туман, дышать тяжело. В некоторых районах видимость несколько метров, - написал на своей странице в соцсетях губернатор.
Он тут же позвонил своему первому заместителю, Вячеславу Телегину, и поручил ему проработать с главами городов варианты уменьшения выбросов на котельных и промышленных предприятиях.
Обратился Сергей Цивилев и к автовладельцам, предложив им на время отказаться от поездок на личном транспорте. Ведь выхлопные газы, наравне с выбросами от котельных, промышленных предприятий и печей частного сектора, во время неблагоприятных метеоусловий остаются вблизи поверхности земли.
Напомним, режим НМУ или «черного неба» введен в трех кузбасских городах до вечера 3 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU