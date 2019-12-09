СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-09T06:35:32+03:00

Второй концерт в Кузбассе Ольга Бузова даст в клубе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

На этот раз она выступит в Кемерове

Изменить размер текста: A A

Популярная певица Ольга Бузова снова выступит в Кузбассе. Концерт пройдет в ближайший вторник в Кемерове.

Этой новостью она поделилась со своими подписчиками. Артистка отметила, что гастрольный график очень плотный, поэтому в столице Кузбасса она задержится всего на один день, а следом отправится в соседний регион - Новосибирскую область.

«Так, а наша следующая остановка: 10 декабря - Кемерово и 11 декабря - Новосибирск. Уже совсем скоро! Буду ждать, ваша Оля!» - написала Ольга Бузова в посте в социальной сети.

Концерт Бузовой состоится в клубе Nebo на Октябрьском проспекте, 8а 10 декабря, в 19.00. Цена билетов - от 2500 до 5000 рублей.

В октябре Бузова выступала в НовокузнецкеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, на предыдущий концерт в начале октября, который прошел в Новокузнецком цирке, знаменитая певица опоздала на два часа, а затем во время ее выступления случилась давка, где едва не пострадали дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новокузнецком цирке покажут Ольгу Бузову

В октябре этого года в Новокузнецке выступит знаменитая певица Ольга Бузова. Об этом исполнительница написала в своем Instagram. (подробности)

Чуть не затоптали: на концерте Бузовой в Новокузнецке из-за давки пострадали дети

В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением. Однако не обошлось без неприятных сюрпризов: позднего начала концерта и детей, едва не пострадавших от давки. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU