2019-12-17T12:13:49+03:00
Общество

Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплате

Анатолий Лазарев в последние годы возглавлял «Юрмаш»
Мария КОЛОСОВА
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Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплатеБывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплатеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Анатолий Лазарев, который до недавнего времени возглавлял Юргинский машзавод, а в период с 2012 по 2017 год занимал должность замгубернатора области по ЖКХ и дорогам, дисквалифицирован по решению суда. Причиной стали долги по зарплате перед сотрудниками завода.

Согласно статье 3.11 Административного кодекса, суд дисквалифицировал бывшего гендиректора «Юрмаша» сроком на один год. Теперь ему нельзя занимать руководящие должности в организациях. Эту информацию подтвердил наш источник в прокуратуре области. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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