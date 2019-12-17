СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-17T12:13:49+03:00

Бывший замгубернатора Кузбасса дисквалифицирован на год за долги по зарплате Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Анатолий Лазарев, который до недавнего времени возглавлял Юргинский машзавод, а в период с 2012 по 2017 год занимал должность замгубернатора области по ЖКХ и дорогам, дисквалифицирован по решению суда. Причиной стали долги по зарплате перед сотрудниками завода.

Согласно статье 3.11 Административного кодекса, суд дисквалифицировал бывшего гендиректора «Юрмаша» сроком на один год. Теперь ему нельзя занимать руководящие должности в организациях. Эту информацию подтвердил наш источник в прокуратуре области. Пока решение суда не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывший замгубернатора Анатолий Лазарев возглавит «Юрмаш»

Бывший заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев возглавит Юргинский машиностроительный завод. Кроме того, вместе с Лазаревым на предприятие планирует перейти Олег Опарин, который накануне покинул кресло начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. Об этом «Комсомольской правде» - Кемерово» рассказал осведомленный источник. (подробности)

Собственником «Юрмаша» станет уральский холдинг

Владельцем Юргинского машиностроительного завода станет Уральская горно-металлургическая компания. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Сергей Цивилев.(подробности)

Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на Юргинской ТЭЦ

Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на Юргинской ТЭЦ. Глава региона рассказал о своем рабочем визите в Юргу на официальной странице в соцсетях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU