Жители Междуреченска решили помериться елками с новокузнечанами

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-24T08:45:37+03:00

Пока горожане замахнулись на елочку из 70 машин

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Жители города Междуреченска решили составить свою елку из автомобилей. При этом они планируют побить рекорд новокузнечан и использовать не 63, а 70 автомобилей.

Вдохновленные примером соседей, жители Междуреченска уже начали собирать потенциальных участников необычного флешмоба. Сейчас они рассматривают несколько площадок, где бы могло поместиться 70 автомобилей. Причем многие уверены: желающих принять участие в флешмобе может набраться до сотни! Жители Междуреченска предлагают свои варианты площадки и изъявляют желание побить рекорд новокузнечан.

Напомним, елочку из автомобилей жители Новокузнецка составили вечером в пятницу, 20 декабря. 63 автомобилиста в течение двух часов расставляли свои машины в форме елочки, а потом сняли результат с высоты. Флешмоб вызвал волну позитивной реакции среди пользователей интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU