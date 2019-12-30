2019-12-30T07:30:38+03:00
Общество

Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске

В ее создании принимали участие спецслужбы города
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск", Павел ФоминЕлочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске. ФОТО: vk.com, "Типичный Междуреченск", Павел Фомин
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В городе Междуреченске местные жители решили побить рекорд новокузнечан и составить елку из автомобилей. На призыв принять участие в флешмобе откликнулись 150 автомобилистов.

Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск", Павел Фомин

Совсем недавно в Новокузнецке автолюбители собрали елочку из 63 автомобилей и сняли ее с высоты птичьего полета. Междуреченцы решили пойти дальше и выстроили уже 150 автомобилей в форме новогоднего дерева. Роль звезды на макушке исполняли спецавтомобили с проблесковыми маячками.

- 150 автомобилей в Междуреченской автоелке! Вот это да! Вот это единение! Действительно, это город покорения высот! Город рекордов и сильных людей! Спасибо! Отличное новогоднее настроение! Написал на своей странице глава города Владимир Чернов.

К слову, идейные вдохновители автоелки отметили, что на организацию флешмоба ушло всего три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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