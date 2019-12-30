Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске
В городе Междуреченске местные жители решили побить рекорд новокузнечан и составить елку из автомобилей. На призыв принять участие в флешмобе откликнулись 150 автомобилистов.
Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск", Павел Фомин
Совсем недавно в Новокузнецке автолюбители собрали елочку из 63 автомобилей и сняли ее с высоты птичьего полета. Междуреченцы решили пойти дальше и выстроили уже 150 автомобилей в форме новогоднего дерева. Роль звезды на макушке исполняли спецавтомобили с проблесковыми маячками.
- 150 автомобилей в Междуреченской автоелке! Вот это да! Вот это единение! Действительно, это город покорения высот! Город рекордов и сильных людей! Спасибо! Отличное новогоднее настроение! Написал на своей странице глава города Владимир Чернов.
К слову, идейные вдохновители автоелки отметили, что на организацию флешмоба ушло всего три дня.
ИСТОЧНИК KP.RU