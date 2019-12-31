СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-31T08:51:32+03:00

Гигантскую автоелку из 150 машин зажгли в Кемерове. Фото: i_golubkov/ Instagram

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До Кемерова дошел флешмоб, к которому ранее присоединились Новокузнецк и Междуреченск. Автолюбители собрали в областном центре красочную елку из автомобилей.

Площадкой для новогодней композиции кемеровчане выбрали парковку за диагностическим центров на проспекте Октябрьском. 150 машин расставляли в тридцатиградусный мороз, но результат того стоил.

- Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали, молодцы ребята, они три часа торчали на морозе, расставляя машины, всем спасибо! – сообщил пользователь Instagram, выложивший видео.

Напомним, что ранее елку из 63 автомобилей собрали в Новокузнецке, затем к флешмобу присоединились и жители Междуреченска, их елка получилась побольше – из 150 машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752716" frameborder="0"></iframe> В Кемерове выстроили автоелку из 150 машин.Видео: i_golubkov/ Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU