Гигантскую автоелку из 150 машин зажгли в Кемерове
До Кемерова дошел флешмоб, к которому ранее присоединились Новокузнецк и Междуреченск. Автолюбители собрали в областном центре красочную елку из автомобилей.
Площадкой для новогодней композиции кемеровчане выбрали парковку за диагностическим центров на проспекте Октябрьском. 150 машин расставляли в тридцатиградусный мороз, но результат того стоил.
- Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали, молодцы ребята, они три часа торчали на морозе, расставляя машины, всем спасибо! – сообщил пользователь Instagram, выложивший видео.
Напомним, что ранее елку из 63 автомобилей собрали в Новокузнецке, затем к флешмобу присоединились и жители Междуреченска, их елка получилась побольше – из 150 машин.
В Кемерове выстроили автоелку из 150 машин.Видео: i_golubkov/ Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU