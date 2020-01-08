2020-01-08T09:05:01+03:00
Происшествия

Полиция Кузбасса просит помощи в поисках матери оставленного у мусорки младенца

Тело малыша обнаружили во дворе одного из домов
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция Кузбасса просит помощи в поисках матери оставленного у мусорки младенцаПолиция Кузбасса просит помощи в поисках матери оставленного у мусорки младенцаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке продолжаются поиски матери новорожденного ребенка, тело которого было найдено во дворе одного из дворов на улице Тореза.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники полиции совместно с СУ СК РФ по Кемеровской области проводят подворовые обходы, опрашивают местных жителей. Их цель – установить возможных очевидцев, видевших, кто оставил ребенка, а также личность матери новорожденного.

Напомним, тело младенца рядом с мусорными баками во дворе одного из домов на улице Тореза случайно обнаружила жительница Новокузнецка. Женщина тут же вызвала сотрудников правоохранительных органов. Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана установить причины и обстоятельства смерти новорожденного.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, представляющей интерес для следствия, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону «02» («102» - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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