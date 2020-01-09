9 Янв. 2020 2020-01-09T05:07:52+03:00

Собачку в свитере и с паспортом бросили в подъезде в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, Вероника Калякина

Изменить размер текста: A A

Доверчивые черные глазки, яркий красный свитер, шлейка и даже ветеринарный паспорт – все оказалось при себе у щенка, которого хозяева бросили в подъезде одного из домов в Новокузнецке. К паспорту прилагалась записка: «Заберите в хорошие руки. Просим».

О лопоухом найденыше с доверчивыми черными глазами рассказала волонтер Вероника, обнаружившая щенка в подъезде.

- Шок это по-нашему! Вечер, прогулка со своим - и вот оно чудо сидит в подъезде. Одетая, шлейка, привязанная, еще и паспорт оставили, молодцы не забыли проглистогонить и даже есть прививка! – возмущена женщина.

С собачкой оставили паспорт и записку с просьбой приютить. ФОТО: vk.com, Вероника Калякина

Волонтер уверена: искать щенка не станут, иначе бы не оставили с ним записку и паспорт. Сейчас малышу ищут новых хозяев – передержку или сразу постоянное место жительства – под кураторством волонтера. Связаться с Вероникой можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стала не нужна: кемеровчанка привязала надоевшую собаку к забору общежития

Тоненькая мордочка, большие ушки и обреченный взгляд - небольшая рыжая собачка сидела у забора, с надеждой глядя на прохожих. Она уже совсем замерзла и отчаялась ждать хозяев, когда неравнодушные горожане заметили ее, отвязали от забора и на время приютили. (подробности)

«Ползла на животе к своим щенкам»: собаку с оторванной лапой спасают в Кузбассе

Не у всех жителей Новокузнецка Кемеровской области новогодние каникулы проходят спокойно и радостно. Прямо в эти минуты группа горожан борется за жизнь собаки, которая осталась без передней лапы и может потерять вторую. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU