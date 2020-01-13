Девять департаментов Кузбасса стали министерствами

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу девять департаментов администрации правительства Кузбасса теперь официально называются министерствами. Постановление об этом подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кузбассе действуют девять министерств: жилищно-коммунального и дорожного комплекса, культуры и национальной политики, здравоохранения, природных ресурсов и экологии, промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, социальной защиты населения, строительства, а также труда и занятости населения. Департамент транспорта и связи переименован в министерство транспорта, а часть функций департамента передана министерству цифрового развития и связи.

Впрочем, некоторые департаменты по-прежнему остаются при своем прежнем названии. Это департамент контрактной системы, департамент по охране объектов животного мира, инвестиционной политики, по развитию предпринимательства и потребительского рынка. А также департамент лесного комплекса и департамент по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, ряд других органов власти также переименованы: согласно постановлению, подписанному Сергеем Цивилевым, в их названиях «Кемеровская область» изменена на «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU