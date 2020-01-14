Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
В Кемерове сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал рекордно длинную пробку для данного времени суток. Ее длина составляет 2,8 километра.
Пробка наблюдается на традиционно одной из самых загруженных магистралей областного центра - Кузнецком проспекте. В частности, затруднено движение по проспекту от улицы Николая Островского до улицы Сибиряков-Гвардейцев.
Напомним, что утром, 14 января, Кемерово встал в 9-балльной пробке, из-за чего многие горожане опоздали на работу. Ее причиной стала авария на Кузбасском мосту. Здесь в 7.40 столкнулись сразу семь автомобилей. На месте ДТП работали спасатели, специалисты МЧС, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. К счастью, обошлось без смертельного исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU