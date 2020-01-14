14 Янв. 2020 2020-01-14T15:54:24+03:00

Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове. Фото: "Яндекс. Пробки"

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В Кемерове сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал рекордно длинную пробку для данного времени суток. Ее длина составляет 2,8 километра.

Пробка наблюдается на традиционно одной из самых загруженных магистралей областного центра - Кузнецком проспекте. В частности, затруднено движение по проспекту от улицы Николая Островского до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, что утром, 14 января, Кемерово встал в 9-балльной пробке, из-за чего многие горожане опоздали на работу. Ее причиной стала авария на Кузбасском мосту. Здесь в 7.40 столкнулись сразу семь автомобилей. На месте ДТП работали спасатели, специалисты МЧС, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. К счастью, обошлось без смертельного исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU