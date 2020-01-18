2020-01-18T09:09:49+03:00
Общество

Из-за плохой погоды запретили движение по следующей до Бийска трассе

Также сообщается, что движение до Томска затруднено
Яна ПОПОВА
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Из-за плохой погоды запретили движение следующей до Бийска трассеИз-за плохой погоды запретили движение следующей до Бийска трассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кузбасская ГИБДД сообщает, что из-за плохих погодных условий перекрыто движение по трассе, которая ведет в Алтайский край. Дорожники отчищают проезжую часть от выпавшего снега.

Также в Госавтоинспекции отметили, что движение в сторону Томской области затруднено. Вместе с тем, другие направление тоже могут быть перекрыты из-за уборки выпавшего снега и плохих условий для переезда на дальние расстояния.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кузбассе коммунальные, дорожные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности из-за резких перепадов температур, метелей, снегопада гололедных явлений и гололедицы на дорогах. Он будет действовать до восьми утра понедельника, 20 января.

Вместе с этим, ЖКХ усилили очистку дворов, отмостков домов и кровель от снега и наледи. Дорожники активно вывозят снег и избавляют от обледенелости городские трассы, дворы и тротуары, предотвращают снежные заносы. Такое распоряжение дал первый замгубернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин в пятницу, 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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