20 Янв. 2020 2020-01-20T11:02:02+03:00

Сергей Бобровский рассказал, что попросил бы у премьер-министра для Новокузнецка: ФОТО: REUTERS

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Российский вратарь, воспитанник новокузнецкой школы хоккея, а ныне голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, о чем бы попросил нового премьер-министра России.

Михаил Мишустин, сменивший на посту премьер-министра Дмитрия Медведева, известен как страстный любитель хоккея. Поэтому и пожелания у голкипера из Кузбасса касаются не просто родного города, но и хоккея.

- Что бы пожелал Мишустину, который связан с хоккеем? Сложно сказать. Думаю, попросил бы оставить хоккей, поддерживать и развивать его. Чтобы хоккей жил в Новокузнецке, здесь не надо углубляться, хотя бы просто уделить внимание хоккею. И городу тоже, - приводит слова Бобровского championat.com.

Напомним, Сергей Бобровский – воспитанник новокузнецкой школы хоккея. Сейчас выступает за «Флорида Пантерез» и сборную России. Является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ «Везинга Трофи» в 2013 и 2017 годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU