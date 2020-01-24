24 Янв. 2020 2020-01-24T16:00:19+03:00

Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"

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На Кузбасском вагоноремонтном заводе, где в одном из цехов обрушилась кровля, проводится доследственная проверка.

Частичное обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного завода произошло около шести часов вечера 24 января. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, пострадавших при ЧП нет.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU