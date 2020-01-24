2020-01-24T16:00:19+03:00
Происшествия

Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе

ЧП произошло вечером 24 января
Екатерина РОМАНОВА
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Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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На Кузбасском вагоноремонтном заводе, где в одном из цехов обрушилась кровля, проводится доследственная проверка.

Частичное обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного завода произошло около шести часов вечера 24 января. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, пострадавших при ЧП нет.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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Вечером 24 января в 17 28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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