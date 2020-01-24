2020-01-24T17:24:53+03:00
Происшествия

Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода

Причины обрушения устанавливают специалисты [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру"
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Вечером 24 января в 17.28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия.

Обрушение кровли на кузбасском заводе произошло 24 января в 17.28..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Как стало известно, в вагоносборочном цехе вагоноремонтного завода обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 2,4 тысячи квадратных метров. В тот момент, когда обрушилась кровля, в здании цеха находился 41 человек. Однако как раз в момент ЧП все они были в противоположной от обрушения части здания. Удар же пришелся на вагоны.

Все работники цеха смогли самостоятельно выйти из здания. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, никто из людей не пострадал. Тем не менее, один из рабочих получил небольшую травму – рассечение брови. От госпитализации он отказался.

Сейчас цех находится под охраной, а в скором времени к работе приступят эксперты: им предстоит установить причину обрушения и размер ущерба. Кроме того, региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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