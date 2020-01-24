Стали известны подробности обрушения кровли кузбасского завода

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 24 января в 17.28 поступило сообщение о частичном обрушении кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия «Новотранс». Стали известны некоторые подробности чрезвычайного происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="206" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/756699" frameborder="0"></iframe> Обрушение кровли на кузбасском заводе произошло 24 января в 17.28..Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Как стало известно, в вагоносборочном цехе вагоноремонтного завода обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 2,4 тысячи квадратных метров. В тот момент, когда обрушилась кровля, в здании цеха находился 41 человек. Однако как раз в момент ЧП все они были в противоположной от обрушения части здания. Удар же пришелся на вагоны.

Все работники цеха смогли самостоятельно выйти из здания. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, никто из людей не пострадал. Тем не менее, один из рабочих получил небольшую травму – рассечение брови. От госпитализации он отказался.

Сейчас цех находится под охраной, а в скором времени к работе приступят эксперты: им предстоит установить причину обрушения и размер ущерба. Кроме того, региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе обрушилось здание завода

В кузбасском городе Прокопьевске произошло ЧП. Здесь 24 января частично обрушилась кровля вагоносборочного цеха. (подробности)

Следком проводит проверку после обрушения кровли на кузбасском заводе

На Кузбасском вагоноремонтном заводе, где в одном из цехов обрушилась кровля, проводится доследственная проверка.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU