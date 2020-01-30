30 Янв. 2020 2020-01-30T10:13:55+03:00

Прокуратура организовала проверку после побега заключенного из здания суда в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту побега заключенного из здания суда. Инцидент произошел в Новокузнецке 29 января.

Напомним, что в здании Кузнецкого районного суда оглашали приговор 33-летнему жителю Междуреченска Андрею Федорову. Мужчина ранее уже был судим за разбои и грабежи. В этот раз его также обвиняли в совершении грабежа. С учетом вынесенных ранее судебных решений ему назначено 15 лет лишения свободы. Однако мужчина напал на конвоира, а потом сбежал.

-По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении, - сообщили в ведомстве. - В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, которое возбудили за применение насилия в отношении представителя власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU