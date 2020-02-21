2020-02-21T08:08:56+03:00
Общество

Новокузнечане остались без крупного торгового центра

ТЦ «Полет» закрыли на неопределенный срок
Яна ПОПОВА
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Новокузнечане остались без крупного торгового центра. ФОТО: Новости Новокузнецка/vk.comНовокузнечане остались без крупного торгового центра. ФОТО: Новости Новокузнецка/vk.com
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В Новокузнецке на неопределенный срок закрыли крупный торгово-развлекательный центр «Полет». Владельцы здания нарушили пожарную безопасность.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, суд запретил эксплуатацию ТРЦ на проспекте Шахтеров, 19а до устранения выявленных нарушений. Приставы исполнили решение суда вечером 20 февраля.

Они отметили, что причиной крайней меры стало нарушение правил пожарной безопасности. Суд обязал исправить все найденные недостатки.

Напомним, ранее несколько ТЦ в Кемерове закрывали по той же причине. Например, деятельность торгового центра «Лапладния» была приостановлена, пока собственники не устранили все нарушения. Та же мера коснулась и ТЦ «Я». Сейчас эти заведения работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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