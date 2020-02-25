В Кемерове запустили строительство моста через Искитимку
В Кемерове рабочие приступили к возведению пешеходного моста через Искитимку. На его строительство планируется потратить 150 миллионов рублей.
Материалом для строительства станет клееная древесина. Она будет обработана огне-биозащитный средством. Пролет несущих арок в осях – 51,56 метра, осевая высота арки – 8,87 метров. Основные несущие конструкции пролетного строения – деревянные трехшарнирные арки. Элементы ограждения моста высотой 1,1 метра будут выполнены из лиственницы. В темное время суток мост будет освещаться навесными светильниками.
– Мост станет единственным по такому исполнению за Уралом. Длина составит 52 метра, ширина – шесть метров. Уже в июле 2020 года гости и жители столицы смогут прогуляться по новому мосту, – рассказал генеральный директор «СДС» Михаил Федяев.
Отметим, на пешеходный мост планируется потратить около 150 млн рублей из средств ООО «СДС-Строй», АО ХК «СДС-уголь», АО «СДС Азот».
Напомним, ранее сообщалось, началось возведение спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" и школы в районе Кемерово-сити.
ИСТОЧНИК KP.RU