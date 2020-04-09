Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T12:14:36+03:00

Еще раньше на уровне региона приняли решение о своих мерах поддержки

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Кузбасские врачи в дополнение к областным получат и федеральные выплаты за лечение больных коронавирусом. Они предназначены как для врачей, так и для младшего и среднего медперсонала.

- Президент России Владимир Путин объявил вчера о доплатах врачам, которые вводятся на федеральном уровне. Наше решение о поддержке медиков тоже остается в силе, так что врачи Кузбасса получат два вида поощрения - региональное и федеральное. Это позволит существенно поддержать врачей, которые борются с распространением нового опасного заболевания, - сказал Сергей Цивилев в четверг, 9 апреля.

По заявлению президента, врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в размере 80 тысяч рублей в месяц. Сумма ежемесячных доплат для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего - 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Также доплаты получат сотрудники скорой помощи, работающие с зараженными пациентами: врачи - по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей.

Напомним, что размер установленных в Кузбассе доплат составляет: для врачей - 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала - 35 тысяч рублей.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU