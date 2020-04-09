9 Апр 2020 2020-04-09T15:38:33+03:00

За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Кузбассе за нарушителями режима самоизоляции начнут следить через мобильные телефоны. Регион подключился к информационному комплексу для отслеживания передвижения потенциальных носителей коронавируса.

Отслеживать будут передвижение тех, кому выдано предписание Роспотребнадзора временно не покидать место проживания в связи с угрозой распространения коронавируса. С начала апреля в систему уже занесены данные о трех тысячах жителей Кузбасса.

В областном министерстве цифрового развития и связи сообщили, что система работает на основании сведений о геолокации по номеру мобильного телефона, полученных от сотовых операторов. Персональные данные о людях в нее не заносятся, поэтому права граждан не нарушаются. Эти меры нужны для того, чтобы ограничить контакты здоровых людей с потенциальными носителями вируса.

- Если граждане не соблюдают режим и покидают место пребывания - им направляются СМС-сообщения с предупреждением. Если это происходит систематически, данные о злостных нарушителях режима будут передаваться в оперативный штаб и правоохранительные органы, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

В перспективе планируется добавить в систему новую функцию: отслеживать контакты заразившихся коронавирусом и уведомлять об этом тех, кто оказался в зоне риска.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU