2020-04-09T15:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны

Регион подключился к информационному комплексу для отслеживания передвижений
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоныЗа нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоныФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе за нарушителями режима самоизоляции начнут следить через мобильные телефоны. Регион подключился к информационному комплексу для отслеживания передвижения потенциальных носителей коронавируса.

Отслеживать будут передвижение тех, кому выдано предписание Роспотребнадзора временно не покидать место проживания в связи с угрозой распространения коронавируса. С начала апреля в систему уже занесены данные о трех тысячах жителей Кузбасса.

В областном министерстве цифрового развития и связи сообщили, что система работает на основании сведений о геолокации по номеру мобильного телефона, полученных от сотовых операторов. Персональные данные о людях в нее не заносятся, поэтому права граждан не нарушаются. Эти меры нужны для того, чтобы ограничить контакты здоровых людей с потенциальными носителями вируса.

- Если граждане не соблюдают режим и покидают место пребывания - им направляются СМС-сообщения с предупреждением. Если это происходит систематически, данные о злостных нарушителях режима будут передаваться в оперативный штаб и правоохранительные органы, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

В перспективе планируется добавить в систему новую функцию: отслеживать контакты заразившихся коронавирусом и уведомлять об этом тех, кто оказался в зоне риска.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей

Волонтеры регионального волонтерского штаба акции #МыВместе получат в свое распоряжение 10 автомобилей. Благодаря этому они смогут быстрее и качественнее помогать кузбассовцам. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 10 апреля общественный транспорт Кузбасса будет ходить в обычном режиме
Сергей Цивилев разрешил открыть магазины в городах Кузбасса
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны
«Моя очередь обеспечить родителей жильем»: первый получатель льготной сельской ипотеки в Кузбассе поделился впечатлениями
В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия
Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020
Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус
Более 30 пассажиров поезда Москва - Кемерово отправили в самоизоляцию
Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом
Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах