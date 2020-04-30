2020-04-30T07:36:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человек

За сутки заболевание выявили еще у двух человек
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человекЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 128 человек. 30 апреля стало известно об еще двух новых случаях заражения.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердился еще у двух жителей Кузбасса. Теперь число заболевших достигло 128 человек. Однако есть и хорошие новости: на утро 30 апреля стало больше и выздоровевших от коронавируса. Семь человек прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на 30 апреля за весь период с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом выздоровели 18 человек. Однако есть и печальная статистика: за этот же период скончались двое кузбассовцев, у которых был диагностирован коронавирус.

- В инфекционных больницах Кузбасса 108 больных коронавирусом, - сообщает оперативный штаб области. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 040 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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