30 Апр 2020 2020-04-30T07:36:10+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 апреля достигло 128 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки заболевание выявили еще у двух человек

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 128 человек. 30 апреля стало известно об еще двух новых случаях заражения.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердился еще у двух жителей Кузбасса. Теперь число заболевших достигло 128 человек. Однако есть и хорошие новости: на утро 30 апреля стало больше и выздоровевших от коронавируса. Семь человек прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на 30 апреля за весь период с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом выздоровели 18 человек. Однако есть и печальная статистика: за этот же период скончались двое кузбассовцев, у которых был диагностирован коронавирус.

- В инфекционных больницах Кузбасса 108 больных коронавирусом, - сообщает оперативный штаб области. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 040 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса в полиции Кузбасса изменился режим работы

Из-за ситуации с коронавирусом в регионе в полиции временно приостановлен личный прием граждан. Однако сами полицейские продолжают работу в полном объеме.(подробности)

В Кузбассе нарушительницу режима изоляции нашли по записям с дорожных камер

В Кузбассе полицейские вычислили и задержали нарушительницу режима изоляции. Женщина должна была находиться дома, поскольку вернулась из-за границы.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU