Электронные пропуска начали выдавать в Кузбассе

1 Май 2020 2020-05-01T08:44:34+03:00

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В Кузбассе в тестовом режиме заработала система выдачи электронных цифровых пропусков. Пока получать пропуск не обязательно, однако уже через несколько дней он может понадобиться.

Уже с 5 мая система выдачи пропусков постепенно будет переводиться в рабочий формат. Для их получения частным лицам нужно будет указать личные данные и причину выхода из дома. Также можно указать автомобиль, если планируется поездка, и информацию о пассажирах. Время действия пропуска – два часа с момента выхода.

- Кузбасский Институт цифры настраивает систему электронных пропусков, министерство цифрового развития и связи держит ситуацию на постоянном контроле. На горячую линию уже поступают звонки, операторы предоставляют полную информацию о процессе оформления пропусков. Пока система работает в тестовом режиме, переводить ее в рабочий формат будем постепенно, после 5 мая, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что система электронных пропусков – это вынужденная и временная мера, которая поможет защитить жителей региона от опасной болезни. Несмотря на то, что большая часть кузбассовцев соблюдает режим самоизоляции, некоторые пренебрегают ограничительными мерами и подвергают опасности здоровье свое и близких.

- Система электронных пропусков создается с целью воздействовать на эту категорию людей и побудить их соблюдать ограничительные меры. Знаю, что некоторые кузбассовцы не довольны введением электронных пропусков. Но главное - защитить жизни людей, а пропуска помогут это сделать, — заявил Сергей Цивилев.

Горячая линия по вопросам получения электронных пропусков работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по телефону 8(3842)-34-50-65. На данный момент горячая линия обслуживает заявки юридических лиц. Готовится к запуску также горячая линия для обслуживания запросов от всех жителей Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU