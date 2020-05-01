«Это вынужденная мера»: Сергей Цивилев рассказал о необходимости внедрения электронных пропусков

1 Май 2020 2020-05-01T03:50:13+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал инициативу внедрить на территории области электронные пропуска. По его словам, главная цель такого решения – сохранить жизнь и здоровье людей.

-Вижу, что далеко не всем нравится это решение, и, поверьте, я это прекрасно понимаю. Но это вынужденная мера, принятая вместе со специалистами, врачами, - отметил глава региона. - Знаю, что подавляющее большинство соблюдает все рекомендации. Но есть отдельные люди, которые пренебрегают мерами, рискуют своим здоровьем и подвергают опасности жизни своих близких, соседей и коллег. Система электронных пропусков создается с целью воздействовать на эту категорию людей и побудить их соблюдать ограничительные меры.

Он отметил, что сейчас система пропусков запущена в тестовом режиме и будет так работать до 5 мая. Пропуска пока необязательные, но все желающие, достигшие совершеннолетия, могут попробовать их оформить.

Для получения пропуска необходимо заполнить анкету на сайте sidimdoma.ako.ru. По всем возникающим вопросам работодателям можно позвонить на «горячую линию» (384-2)-34-50-65 в Центре технической поддержки с 8.00 до 18.00. Телефон для информирования граждан еще создается.

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ИСТОЧНИК KP.RU