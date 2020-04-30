Из кузбасских больниц выписались семь пациентов, выздоровевших после коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T07:40:09+03:00

Из кузбасских больниц выписались семь пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе из больниц выписано еще семь пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. Тесты показали, что они полностью здоровы.

Официальные данные о ситуации с заболеваемостью в регионе опубликовал оперативный межведомственный штаб области. По состоянию на 11.00 30 апреля из медучреждений выписались еще семь человек.

- Таким образом, от коронавируса вылечилось уже восемнадцать человек, - сообщил штаб. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 108 больных коронавирусом.

Напомним, что за минувшие сутки в области был подтвержден диагноз еще у двух человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался второй кузбассовец

Стало известно, в каком городе скончался от коронавируса второй пациент. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. О его смерти стало известно 28 апреля. (подробности)

Кузбассовцам рассказали о правилах получения электронных пропусков

Жителям Кузбасса рассказали о правилах получения электронных пропусков, которые будут поэтапно внедряться с 5 мая. Они будут двух видов. (подробности)

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Юрге

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали, в каких территориях были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 апреля. Первый случай заражения отмечен в Юрге. (подробности)

Из-за коронавируса в полиции Кузбасса изменился режим работы

Из-за ситуации с коронавирусом в регионе в полиции временно приостановлен личный прием граждан. Однако сами полицейские продолжают работу в полном объеме.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU