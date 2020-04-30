2020-04-30T07:40:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Из кузбасских больниц выписались семь пациентов, выздоровевших после коронавируса

Тесты показали, что они полностью здоровы
Ирина АВТУШКО
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Из кузбасских больниц выписались семь пациентов с коронавирусомИз кузбасских больниц выписались семь пациентов с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе из больниц выписано еще семь пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. Тесты показали, что они полностью здоровы.

Официальные данные о ситуации с заболеваемостью в регионе опубликовал оперативный межведомственный штаб области. По состоянию на 11.00 30 апреля из медучреждений выписались еще семь человек.

- Таким образом, от коронавируса вылечилось уже восемнадцать человек, - сообщил штаб. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 108 больных коронавирусом.

Напомним, что за минувшие сутки в области был подтвержден диагноз еще у двух человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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