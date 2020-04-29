29 Апр 2020 2020-04-29T07:46:45+03:00

Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался второй кузбассовец Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Стало известно, в каком городе скончался от коронавируса второй пациент. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. О его смерти стало известно 28 апреля.

- Этот пациент был старшего возраста, старше 60 лет. С сопутствующими заболеваниями скончался он в ковидном госпитале, расположенном в городе Новокузнецке, - сообщил Михаил Малин.

Напомним, что 15 апреля скончалась 64-летняя жительница пгт Краснобродский. Коронавирус у нее был выявлен во время посмертного теста.

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ИСТОЧНИК KP.RU