Коронавирус в Кузбассе, свежие данные на 29 апреля

Ситуация с коронавирусом меняется постоянно – зачастую даже не ежедневно, а ежечасно. Так, на утро среды, 29 апреля в регионе было выявлено уже 114 заболевших. Более того – резко увеличилось число людей на изоляции дома, в больницах и обсерваторах – до 9634 человека.

Сколько человек заболело?

Из 114 человек, у которых диагностировали коронавирус, 101 сейчас находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Самый старший из заболевших коронавирусом – 96-летний мужчина, а самому маленькому пациенту всего год.

За все время с тех пор, как был выявлен первый случай заболевания в регионе, 11 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны домой.

К сожалению, 15 апреля скончалась пациентка в поселке Краснобродском от пневмонии, а 17 числа после посмертного теста стало известно о том, что у нее был коронавирус. 28 апреля стало известно о втором скончавшемся пациенте, у которого ранее диагностировали коронавирус.

-На домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 9634 человека, - сообщают в оперативном межведомственном штабе области.

Врачи призывают к ответственности

Несмотря на то, что в регионе введены серьезные меры по профилактике коронавируса, многие жители пренебрегают призывами оставаться дома и посещают общественные места. Тем самым они подвергают опасности и себя, и окружающих. В связи с эти врачи разных медучреждений решили сами рассказать, чем же так опасен коронавирус и почему самоизоляция – лучший способ остановить заболевание. По их словам, еще рано говорить о том, что эпидемия взята под контроль. Поэтому, несмотря на то, что впереди майские праздники, следует отказаться от пикников. Соблюдение изоляции позволит оттянуть пик заболеваемости, и у медиков будет возможность помочь максимальному количеству больных.

Запрещенных для прогулок мест стало больше

В Кемерове расширен список мест, которые запрещены для посещения в период действия особого режима. Горожане остались еще без нескольких аллей и скверов. Так, в Кировском районе теперь закрыта пешеходная зона улицы Леонова в границах зданий № 17, 19, 20, 22, а, а также пешеходная зона по улице 40 лет Октября от дома № 2 до пересечения с улицей Ушакова. В Кедровке запрещено посещение сквера на улице Стахановской в границах зданий по адресам: улица Просторная, 26 и улица Просторная, 32.

За нарушение санобработки – штраф

Пристальное внимание надзорных органов сейчас приковано к работе управляющих компаний и ТСЖ, которые должны не менее раза в сутки обрабатывать подъезды в жилых домах.

Здесь не все гладко. Сотрудники Госжилинспекции с 12 апреля проверили почти 6,5 тысячи домов в Кузбассе на предмет проведения дезинфекции подъездов и придомовых территорий. В результате выявлено 1,9 тысячи нарушений.

Напомним, что сейчас дезинфекция мест общего пользования должна проводиться не реже одного раза в день. Работники УК, ТСЖ, ЖСК должны обрабатывать подъезды, лестничные марши, перила, лифты, двери, почтовые ящики. Во дворах требуется ограничить доступ к детским и спортивным площадкам.

Больше всего нарушений выявлено в Краснобродском, Прокопьевском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Березовском, Беловском, Новокузнецком городских округах, а также в Тяжинском и Гурьевском муниципальных районах и Ижморском муниципальном округе.

Виновных в нерегулярной уборке будут наказывать административными штрафами.

Дачникам – зеленый свет

В Кузбассе 29 и 30 апреля будут запущены дополнительные автобусные маршруты до дачных участков. Это даст возможность жителям заранее уехать за город и не допустить большого скопления людей в общественном транспорте.

Для комфортного пребывания на дачах для жителей будут работать небольшие торговые объекты и автолавки с необходимыми продовольственными и садоводческими товарами. Будут организованы выезды сотрудников МФЦ в товарищества для приема документов на оформление участков или построек. Главам поручено обсудить с председателями СНТ график выездов специалистов, а для решения проблем садоводов создать горячие линии в администрациях.

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