2020-04-28T10:09:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Отказ от шашлыков спасет кузбассовцев от коронавируса

В этом уверены кузбасские медики
Екатерина РОМАНОВА
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Отказ от шашлыков спасет кузбассовцев от коронавирусаОтказ от шашлыков спасет кузбассовцев от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нужно ли ограничивать кузбассовцам свободу передвижения и вводить электронные пропуска? Медики уверены: нужно! Отказавшись от прогулок, пикников и шашлыков, жители региона сохранят здоровье и жизни себе и окружающим.

По словам исполняющей обязанности главврача Новокузнецкого филиала Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Барбараша Ирины Городиловой, сейчас нет никаких предпосылок для спада заболеваемости, и в ближайшее время число заболевших будет только расти. Так, всего за 10 дней открывшийся на базе бывшего роддома №5 госпиталь заполнился наполовину. Здесь есть и тяжелые пациенты, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Соблюдение изоляции позволит оттянуть пик заболеваемости, и у медиков будет возможно помочь максимальному количеству больных. Увы, далеко не все стремятся соблюдать самоизоляцию.

- У людей первомайское настроение, готовятся ехать на пикники и шашлыки. Советую отказаться от этих планов, - отметила Ирина Городилова. - Если рост заболеваемости будет плавным, мы сможем обеспечить лечением всех пациентов. Если будет резкий скачок, помогать всем людям станет гораздо сложнее.

Ирина Городилова поддержала идею ввести в регионе систему пропусков. Ведь если для каждого выхода из дома нужно будет указывать причину, человек задумается: может, не стоит выходить? А это, в свою очередь, поможет снизить заболеваемость коронавирусом в Кузбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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