2020-04-28T08:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Число умерших кузбассовцев с диагностированным коронавирусом - два человека
Екатерина РОМАНОВА
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Второй пациент с коронавирусом скончался в КузбассеВторой пациент с коронавирусом скончался в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Второй житель Кузбасса, у которого врачи диагностировали коронавирус, скончался в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

28 апреля стало известно о втором умершем пациенте одной из инфекционных больниц Кузбасса, у которого ранее врачи диагностировали коронавирус.

- Один возрастной пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 накануне скончался, - сообщает областной оперативный межведомственный штаб.

Всего же сейчас в медицинских учреждениях получает лечение 101 пациент. При этом три новых случая заболевания коронавирусом были выявлены за минувшие сутки. В общей сложности число заболевших в Кузбассе пациентов достигло 114. Из них два человека скончались. О первой пациентке, скончавшейся от пневмонии, стало известно 17 апреля. О втором - 28 апреля. Еще 11 человек выздоровели. На домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 9643 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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