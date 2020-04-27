Коронавирус в Кузбассе, последние данные на 28 апреля

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день. Так, всего за неделю число заболевших в регионе увеличилось в два раза. Если на утро 21 апреля в регионе было отмечено 56 случаев заболевания, то на утро 28 апреля – 111 заболевших.

Сколько человек болеют?

Из 111 человек, у которых диагностировали коронавирус, 99 находятся в инфекционных больницах региона, получают необходимую медицинскую помощь. За все время с тех пор, как был выявлен первый случай заболевания в регионе, 11 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны домой. Одна из пациенток скончалась 15 апреля от пневмонии, а 17 числа стало известно о том, что у нее был коронавирус. И если ранее случаи заболевания были завозными, то сейчас вирус распространяется внутри региона.

На домашней самоизоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 2749 человек, прибывших из зарубежных стран и регионов России, где были случаи заболевания.

Еще одна больница

Новое отделение на 115 мест открылось на базе роддома Прокопьевской городской больницы № 1. Перед тем как его открыть, здесь провели косметический ремонт. Отделение полностью укомплектовано средствами индивидуальной защиты для медперсонала. А для больных здесь подготовили 58 коек с кислородной поддержкой. 16 коек оборудованы аппаратами ИВЛ.

Болеют и взрослые, и дети

Из 111 заболевших 13 человек – это дети в возрасте от одного года до 17 лет. Последний случай – 12-летний ребенок из Анжеро-Судженска, который контактировал с заболевшим коронавирусом. Больше всего заболевших среди людей в возрасте от 46 до 60 лет – 33 таких пациента лежат в больницах Кузбасса. Далее следует возрастная группа 31-45 лет – в ней 28 заболевших. Чуть меньше людей старше 60 лет – 24 человека. Еще 13 заболевших коронавирусом находятся в возрастной группе от 18 до 30 лет.

Вакцинация

В этом году плановую вакцинацию пришлось на время отложить. Теперь же губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил возобновить плановую вакцинацию детей, несмотря на ситуацию с коронавирусом в регионе.

- В связи с распространением коронавируса была приостановлена вакцинация детей. К этому вопросу надо вернуться, принять объективное решение. График вакцинации детей нарушать нельзя, - подчеркнул губернатор.

Самоизоляция и пропуска

Сразу в шести районах Кузбасса резко выросла заболеваемость коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекции, власти Кузбасса приняли решение продлить режим повышенной готовности до 4 мая включительно. Одновременно с этим вводятся дополнительные ограничительные меры. Среди этих мер – разработка системы электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Эта система будет вводиться в регионе поэтапно с 5 мая.

«Министерству цифрового развития и связи Кузбасса в срок до 05.05.2020 разработать систему цифровых пропусков для обеспечения контроля режима обязательной самоизоляции», - говорится в распоряжении, которое подписал губернатор 25 апреля.

Учимся на расстоянии

Школьникам и студентам до конца учебного года придется общаться виртуально. С 16 марта все они находятся на дистанционном обучении, которое продлится до конца мая. Выпускные экзамены, как это стало известно ранее, перенесены. Так, 11-классники начнут сдавать ЕГЭ 8 июня, а срок начала ОГЭ для 9-классников перенесен на 9 июня.

Площадь Советов, набережная и пляжи закрыты

«Запретить гражданам посещение территорий общего пользования: парки, скверы, аллеи, бульвары, площади, набережные, места массового отдыха у воды, иные места культуры и отдыха, утвержденные органами местного самоуправления, детские и спортивные площадки», - так говорится в распоряжении Сергея Цивилева о введении дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса от 25 апреля.

В числе мест, где теперь не смогут бывать кемеровчане – площадь Советов, линейный парк на бульваре Строителей, в Кузбасский парк, Парк Чудес, парк Ангелов, пешеходная зона улицы Халтурина, Березовая роща, парк «Лесная сказка» и многие другие. Кроме того, жителям Кузбасса запрещено бывать на набережных, пляжах и местах отдыха у воды.

Пытались пересечь границу

С 15 апреля на границе Кузбасса с соседними регионами работают девять контрольно-пропускных пунктов. Уже проверено более 16,2 тысячи автомобилей и 28,2 тысячи человек. Проверки уже принесли результат. За время работы КПП выявлен один заболевший коронавирусом, который планировал пересечь границу региона. Также оказалось, что три человека отправились в поездку, нарушая карантинный режим. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров.

В пятерке лидеров

Ограничительные меры, которые вводятся в Кузбассе, помогают сдерживать рост заболевания коронавирусом. Об этом красноречиво говорят цифры статистики. Так, по последним данным, Кузбасс входит в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом на 100 тысяч человек.

Как оказалось, уровень заболеваемости коронавирусом в Кузбассе составил 3,1 человека на 100 тысяч населения. С этим показателем Кузбасс находится на четвертой строке рейтинга. На третьей и второй строках рейтинга - Омская область и Крым с одинаковыми показателями – 3,0. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе - 2,3 человека на 100 тысяч населения.

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