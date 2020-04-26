26 Апр 2020 2020-04-26T06:56:49+03:00

Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца учебного года занятия будут проходить дистанционно

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До конца учебного года студенты и школьники так и не вернутся в стены учебных заведений. Дистанционное обучение продлится до конца учебного года.

О том, что кузбасские школы и вузы будут работать дистанционно до конца учебного года, в своем обращении к кузбассовцам сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. такое решение было принято 25 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе и стране.

Напомним, ранее стало известно о переносе сроков выпускных экзаменов. Если изначально предполагалось, что единый государственный экзамен стартует 25 мая, а основной государственный экзамен 22 мая, то позже из сроки сдвинулись. Так, 11-классники начнут сдавать ЕГЭ 8 июня, а срок начала ОГЭ для 9-классников перенесен на 9 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU