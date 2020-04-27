Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенок

27 Апр 2020 2020-04-27T09:24:49+03:00

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В Кузбассе еще у одного несовершеннолетнего диагностировали коронавирус. Это уже 13-й ребенок, у которого тест на инфекцию оказался положительным.

Среди четырех новых заболевших коронавирусом в Кузбассе, о которых стало известно 27 апреля, один ребенок. Юный житель Анжеро-Судженска стал 13-м несовершеннолетним кузбассовцем, у которого тест на коронавирус оказался положительным. Известно, что ребенку 12 лет и он, также, как и остальные трое новых заразившихся, ранее контактировал с заболевшими - об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших в возрасте 46-60 лет.

Двоим новым заразившимся коронавирусом, о которых стало известно 27 апреля, больше 60 лет. Еще один житель Кузбасса, у которого диагностировали коронавирус, находится в возрастной группе от 31 года до 45 лет.

Таким образом, на сегодняшний день в Кузбассе 24 заболевших коронавирусом перешагнули 60-летний рубеж, 33 человека в возрасте от 46 до 60 лет. 28 человек находятся в возрастной группе 31 год - 45 лет, еще 13 человек - в возрасте от 18 до 30 лет. Заболевших детей в возрасте до года нет, а в возрасте 1-17 лет - 13 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU