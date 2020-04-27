2020-04-27T09:24:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенок

Это 13-й несовершеннолетний с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенокКоронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе еще у одного несовершеннолетнего диагностировали коронавирус. Это уже 13-й ребенок, у которого тест на инфекцию оказался положительным.

Среди четырех новых заболевших коронавирусом в Кузбассе, о которых стало известно 27 апреля, один ребенок. Юный житель Анжеро-Судженска стал 13-м несовершеннолетним кузбассовцем, у которого тест на коронавирус оказался положительным. Известно, что ребенку 12 лет и он, также, как и остальные трое новых заразившихся, ранее контактировал с заболевшими - об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших в возрасте 46-60 лет.

Больше всего заболевших в возрасте 46-60 лет.

Двоим новым заразившимся коронавирусом, о которых стало известно 27 апреля, больше 60 лет. Еще один житель Кузбасса, у которого диагностировали коронавирус, находится в возрастной группе от 31 года до 45 лет.

Таким образом, на сегодняшний день в Кузбассе 24 заболевших коронавирусом перешагнули 60-летний рубеж, 33 человека в возрасте от 46 до 60 лет. 28 человек находятся в возрастной группе 31 год - 45 лет, еще 13 человек - в возрасте от 18 до 30 лет. Заболевших детей в возрасте до года нет, а в возрасте 1-17 лет - 13 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреля

Мы продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день мы собираем самые важные и актуальные новости по этой теме для вас. (подробности)

Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая

До конца учебного года студенты и школьники так и не вернутся в стены учебных заведений. Дистанционное обучение продлится до конца учебного года. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая

В субботу, 25 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил, что режим самоизоляции продлевается до 4 мая. (подробности)

В Кузбассе введут режим электронных пропусков с 5 мая

В Кузбассе для противодействия коронавирусной инфекции могут быть введены электронные пропуска. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом
Генеральным директором РСХБ-Страхование жизни назначен Андрей Чуйко
Коронавирусом в Кузбассе заболел еще один ребенок
Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в трех кузбасских городах
Отопительный сезон в Кемерове завершается досрочно
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 27 апреля достигло 111 человек
Уровень воды в кузбасских реках изменился за сутки
Кемеровчанам запретили ходить на площадь Советов и набережную
Неисправные тепловозы использовали новокузнецкие железнодорожники
Гонки на машинах закончились стрельбой в Кузбассе
Врачи-инфекционисты рассказали о состоянии заболевших коронавирусом кузбассовцев
Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом
Звонок из банка лишил кузбассовца сбережений
Кузбассовцам запретили ходить по набережным и пляжам
Переменчивую погоду обещают синоптики 27 апреля кузбассовцам
До опасного уровня воды в Томи в Новокузнецке осталось 14 сантиметров
Желание выпить заставило кузбассовца ограбить тещу
Сколько лет новым заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Заболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса
В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом
Четыре новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 26 апреля
Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая
Дегустацию алкоголя в краденом автомобиле устроил житель Кузбасса