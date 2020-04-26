2020-04-26T21:02:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреля

Мы собрали для вас самые важные новости о коронавирусе на 27 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреляФото: Екатерина РОМАНОВА
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Мы продолжаем следить за развитие ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день мы собираем самые важные и актуальные новости по этой теме для вас.

На утро 27 апреля в Кузбассе зафиксировано четыре новых случаев заболевания коронавирусом. В общей же сложности на данный момент заболевание выявлено у 107 жителей региона. 95 из них сейчас находятся в инфекционных больницах Кузбасса. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 2699 человек.

11 кузбассовцев из числа заболевших уже прошли курс лечения и выписаны, а один из пациентов скончался 15 апреля от пневмонии, а позже стало известно, что у него был коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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