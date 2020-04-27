Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 27 апреля достигло 111 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T08:16:59+03:00

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По данным оперативного межведомственного штаба, за прошедшие сутки в регионе коронавирус диагностировали еще у четырех человек. На утро 27 апреля число заболевших достигает 111 человек.

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено в Кузбассе. Один из заболевших является жителем Анжеро-Судженска, один - поселка городского типа Тяжинский. Также оказались положительными тесты на коронавирус у двоих жителей Краснобродского.

- Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 99 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2749 человек, - сообщает оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU