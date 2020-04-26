Режим электронных пропусков начнут вводить в Кузбассе с 5 мая

Уже с 5 мая в Кузбассе начнут вводить пропускной режим. За соблюдением самоизоляции планируют следить с помощью системы электронных пропусков.

На территории Кузбасс с 5 мая постепенно начнут вводить электронные пропуска, благодаря которым можно будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил в своем обращении к жителям региона.

- Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая, - отметил губернатор.

Необходимость введения пропускного режима Сергей Цивилев объяснил тем, что в последние дни в шести территориях Кузбасса зафиксирован рост заболеваемости. И если раньше выявленные случаи вируса были завозными из других стран и регионов, то теперь он передается внутри области между жителями. Чтобы предотвратить быстрый рост числа заболевших, в регионе продлен режим самоизоляции – до 4 мая включительно. А с 5 мая постепенно, поэтапно начнут вводить систему электронных пропусков. Об этом говорится и в распоряжении о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое губернатор подписал 25 апреля.

«Министерству цифрового развития и связи Кузбасса в срок до 05.05.2020 разработать систему цифровых пропусков для обеспечения контроля режима обязательной самоизоляции», - говорится в распоряжении.

Эта система будет работать для всех жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля

За ситуацией с коронавирусом пристально следят все жители региона мы собрали самые главные и актуальные новости на 26 апреля. (подробности)

Студенты и школьники Кузбасса будут учиться дистанционно до конца мая

До конца учебного года студенты и школьники так и не вернутся в стены учебных заведений. Дистанционное обучение продлится до конца учебного года. (подробности)

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции до 4 мая

В субботу, 25 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Он сообщил, что режим самоизоляции продлевается до 4 мая. (подробности)

В Кузбассе введут режим электронных пропусков с 5 мая

В Кузбассе для противодействия коронавирусной инфекции могут быть введены электронные пропуски. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев. (подробности)