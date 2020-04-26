2020-04-26T17:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим электронных пропусков начнут вводить в Кузбассе с 5 мая

Распоряжение об этом подписал губернатор региона
Екатерина РОМАНОВА
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Режим электронных пропусков начнут вводить в Кузбассе с 5 маяРежим электронных пропусков начнут вводить в Кузбассе с 5 маяФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Уже с 5 мая в Кузбассе начнут вводить пропускной режим. За соблюдением самоизоляции планируют следить с помощью системы электронных пропусков.

На территории Кузбасс с 5 мая постепенно начнут вводить электронные пропуска, благодаря которым можно будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил в своем обращении к жителям региона.

- Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая, - отметил губернатор.

Необходимость введения пропускного режима Сергей Цивилев объяснил тем, что в последние дни в шести территориях Кузбасса зафиксирован рост заболеваемости. И если раньше выявленные случаи вируса были завозными из других стран и регионов, то теперь он передается внутри области между жителями. Чтобы предотвратить быстрый рост числа заболевших, в регионе продлен режим самоизоляции – до 4 мая включительно. А с 5 мая постепенно, поэтапно начнут вводить систему электронных пропусков. Об этом говорится и в распоряжении о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое губернатор подписал 25 апреля.

«Министерству цифрового развития и связи Кузбасса в срок до 05.05.2020 разработать систему цифровых пропусков для обеспечения контроля режима обязательной самоизоляции», - говорится в распоряжении.

Эта система будет работать для всех жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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