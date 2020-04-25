Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля

За ситуацией с коронавирусом пристально следят все жители региона мы собрали самые главные и актуальные новости на 26 апреля.

Режим самоизоляции продлен

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о продлении режима самоизоляции до 4 мая.

- В Кузбассе продолжается распространение коронавируса. В инфекционных больницах сегодня находится 91 больной. Случился рост заболеваемости коронавирусом в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. В связи с этим, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 4 мая включительно и ввести дополнительные меры.

На территории Кузбасса во всех районах продолжат действовать рекомендация по самоизоляции. Кроме того, правительство Кузбасса начало работу над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции, которая будет вводится поэтапно с 5 мая.

О заболевших и изолированных

Как сообщают в оперативном штабе области, на 11.00 26 апреля в Кузбассе выявлен 21 новый случай заболевания коронавирусом, итого за весь период пандемии - 103 случая. В инфекционных стационарах сейчас находится 91 человек. Одна из заболевших - 64-летняя жительница Краснобродского - 15 апреля скончалась от пневмонии - посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. С момента выявления коронавируса и по настоящий момент выписаны из больниц 11 человек – результаты анализов показали, что они полностью здоровы.

Кроме того, на домашней изоляции, в медицинских учреждениях и в обсерваторах находится 2525 человек.

Кто болеет чаще

Согласно официальным данным, больше всего заболевших в возрасте от 46 до 60 лет - 32 человека; в возрасте от 31 года до 45 лет - 25 человек, заболевших старше 60 лет насчитывается 21 человек. Также заболели 13 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 12 человек в возрасте от 1 года до 17 лет. Заболевших среди детей младше года нет

Новые территории на карте коронавируса

На карте распространения коронавируса в Кузбассе появляются новые города, где выявлено опасное заболевание. На 25 апреля коронавирус диагностировали в 16 городах и территориях региона. Сейчас карта выглядит следующим образом:

Новокузнецк - 24 человека, двое выздоровели;

Кемерово - 26 человек, трое выздоровели;

Краснобродский - 18 человек, 1 умер;

Анжеро-Судженск - 11 человек;

Прокопьевский район - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - 3 человека;

Мариинский район - 2 человека;

Новокузнецкий район - 2 человека;

Мыски - 2 человека;

Тяжинский - 3 человека;

Топкинский муниципальный округ - 1 человек;

Прокопьевск - 1 человек;

Белово - 1 человек;

Ленинск-Кузнецкий - 1 человек;

Полысаево - 1 человек.